شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد إطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية، الأحد، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كل من وزراء العدل، والاتصالات، والنقل، إطلاق خدمات الشهر العقاري عبر مكاتب البريد، في إطار التعاون المثمر بين مصلحة الشهر العقاري والهيئة القومية للبريد؛ وذلك خلال زيارته لمركز خدمات الإسكندرية الرئيسي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ حول خدمات التوثيق المختلفة التي سيتم تقديمها للمواطنين في عدد من مكاتب البريد، من خلال موظفين من الشهر العقاري، تلك الخطوة التي تأتي في إطار التنسيق بين الجهات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من انتشار مكاتب البريد التي يصل عددها لنحو 4 آلاف مكتب في مختلف أنحاء الجمهورية، تم ربطها بشبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة ويسر، بما جعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وذراع الحكومة في تقديم الخدمات المميكنة.

وأكد رئيس الوزراء أنه في زيارته للإسكندرية منذ أسابيع استمع إلى مطالب النواب بتحسين الخدمة في الشهر العقارى، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا، وهذا المكتب هو واحد من ثلاثة سيتم توفير الخدمة على مستوى عال بها.