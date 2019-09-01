التأمين الصحي الشامل: اعتماد 12 مركز صحة أسرة و3 مستشفيات خلال التشغيل التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تم اعتماد 12 وحدة ومركز صحة أسرة و3 مستشفيات جديدة بمحافظة بورسعيد من قِبل هيئة الاعتماد والرقابة إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي.

جاء ذلك في تقرير حصاد شهرين من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي للمنظومة في النصف الأول من سبتمبر الجاري.

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والوحدات الصحية التي تم اعتمادها هي: مركز العرب، وحدة العرب، وحدة صحة أسرة المناخ 1، مركز صحة أسرة المناخ 2، وحدة صحة أسرة الكويت، وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب، وحدة بورفؤاد ثاني، مركز فاطمة الزهراء، مركز عثمان بن عفان، مركز صحة أسرة الجوهرة، وحدة بنك الإسكان، وحدة الـ 5000".

والمستشفيات هي: مستشفى النصر التخصصي للأطفال، مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الرمد التخصصي.

وهيئة الاعتماد والرقابة إحدى الهيئات الثلاث التي تم إنشائها وفقاً للقانون رقم 2 لعام 2018 قانون التأمين الصحي الشامل، وهي هيئة لها الشخصية الاعتبارية تضع معايير الجودة والاعتماد ودورها مراقبة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الصحية وتتبع رئاسة الجمهورية.