برلماني: مصر لا تنسى تأييد الكويت للشعب في ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أهمية الزيارة التي يجريها حاليًا الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، مشيرًا إلى وجود علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين.

وقال أبوجاد، في بيان، اليوم الأحد، إن مصر قيادة وحكومة وشعبًا لايمكن أن تنسى أبدًا المواقف المشرفة لدولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد ووقوفها بجانب مصر وقيادتها وشعبها سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا لتحقيق إرادة الشعب المصري العظيم في ثورة 30 يونيو.

وأشاد عضو مجلس النواب، بعلاقات الصداقة والأخوة التي تربط بين الزعيمين المصري والكويتي والاتفاق في الروئ والأهداف بما يتطلب استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا والهموم التي تشغل الوطن العربي على امتداده، فضلاً عن تدعيم وترسيخ أواصر العلاقات المتبادلة بين البلدين تجاريًا واستثماريًا وثقافيًا.