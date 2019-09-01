غدًا​.. البحث العلمي تنظم عرضًا للحلقة النهائية من "القاهرة تبتكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-د اليا شبل:

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، غدا الاثنين، عرضًا للحلقة النهائية من برنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر" في موسمه الثاني لاختيار "مبتكر مصر الأول" الذي تنتجه الأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في تمام الساعة الرابعة بقاعة المنارة مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي.

وأوضحت البحث العلمي، في بيان لها، تمنح الأكاديمية من خلال البرنامج فرصة جديدة لأصحاب الأفكار المبتكرة، سواء كانت نماذج أولية أو منتجات تم تنفيذها على ارض الواقع في مرحلة الإعداد الأولى أو في مرحلة متقدمة من التصنيع، حتى تصل تلك الابتكارات إلى منتج من خلال عدة آليات إذا كانت الابتكارات قائمة على أساس علمي سليم ولها جدوى اقتصادية.