فرج عامر: زيارة السيسى للكويت ستحقق جميع أهدافها لصالح البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أكد محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة، ستكون ناجحة، متوقعًا تحقيقها لجميع أهدافها لصالح مصر والكويت.
وقال عامر، في بيان، اليوم الأحد، إن الاستقبال الحافل للرئيس السيسي لدى وصوله لمطار الكويت هو دليل قاطع على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والكويت، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل تجسيدًا كبيرًا وتلاحمًا للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت الشقيقة يعد انعكاسًا لنجاح الدبلوماسية المصرية في سياساتها الخارجية، موضحًا أن العلاقات المصرية الكوتية تمثل نموذجًا لعمق الروابط بين الشعبين لا سيما وأن مصر كانت الداعم الأكبر للكويت.
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