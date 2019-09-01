طلب إحاطة لوزير الاتصالات بسبب ضعف خدمة فودافون بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور ، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ضعف خدمة شركة فودافون بمدينة القاهرة الجديدة وانقطاع الخدمة عن المواطنين وسوء الإرسال والاستقبال للمكالمات.

وقالت فراج، في طلب الإحاطة: "الشركة لا تحترم خصوصية المواطنين عن طريق توزيع أرقام التليفونات الأرضية على موزعيين يقومون بالاتصال في كل الأوقات وتكرار الاتصال للإعلان عن خدماتهم".

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسرعة حل هذه المشكلة لأنها أصبحت مثار شكوى متكررة من المواطنين في القاهرة الجديدة.