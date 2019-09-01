برلماني: خطة ترميم المتاحف تعزز المردود السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالجهود المبذولة للانتهاء من تجهيز متحف طنطا الأثري، والمقرر افتتاحه اليوم بعد حوالي 19عامًا من إغلاقه، بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه.

وأكد المسعود، في بيان، اليوم الأحد، أن وزارة الآثار تبذل مجهودات مقدرة لترميم وتطوير وإعادة فتح المتاحف المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يساعد على تعظيم المردود السياحي وخلق مناطق جذب سياحية جديدة في المحافظات.

وأشار عضو لجنة السياحة، إلى أن أعمال تطوير متحف طنطا بدأت في ديسمبر 2017 وشملت ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيًا وتغيير دهانات الحوائط وتنظيف الأرضيات وجليها بالإضافة إلى وضع فتارين عرض جديدة من أجل الاستعداد لاستقبال الجماهير.