مباحث القاهرة تشن حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات بأنحاء العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملة مكبرة تفعيل التواجد الأمني، بكافة الطرق والمحاور والميادين بنطاق القاهرة، وتوجيه الحملات المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات، على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية، مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهة ظاهرة انتشار عربات "التوك توك" والمقاهي بدون ترخيص.

وفي مجال الاشغالات والمرافق، تمكن المقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث المرافق، من تنفيذ 651 إزالة إدارية – 114 محاضر إشغال طريق - 34 محاضر إدارية بدون ترخيص -21 محاضر تلوث بيئة – 30 محاضر بائع متجول – 30 بائع متجول - 5 محاضر عدم شهادة صحية - 1 عربة يد لبيع الفاكهة - 2 فاترينة استانلس لبيع المأكولات - 4 توك توك – 8 غلق أدارى – 3 لافتة إعلانات - 2 غرزة شاى – 1 عربة فول – 2 استكمال اعمال الازالة.

وفي مجال المخالفات المرورية تمكن العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور، والمقدم أحمد محروس، والرواد فتحي عمران وعلي موسى ومحمد كمال، ضباط مباحث المرور، من ضبط 13 طمس اللوحات – 45 الانتظار في الممنوع – 46 تعطيل حركة المرور - 12 ملصقات ومعلقات – 100 متنوعة – 27 مخالفة شروط التراخيص – 5 حظر سير النقل – 19 بدون قيادة – 13 بدون تسيير – 173 انبعاث دخان – 121 أمن ومتانة - 16 دراجات نارية – 7 حجز توك توك - 1 حجز مركبات - 1594 مخالفات الكلابش – 3753 نموذج 125- 64 تصالح – 3 سير عكس الاتجاه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.