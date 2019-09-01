بعد 4 وقائع.. "عصابة الميكروباص" بالنزهة في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على المتهمين بسرقة شخص بالإكراه داخل سيارة بعد افتعال مشاجرة بالنزهة.

تبلغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من أحد المواطنين مُقيم بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، بأنه حال استقلاله سيارة أجرة ميكروباص من منطقة رمسيس قام بعض مُستقليها بافتعال مشاجرة معه والتعدي عليه بالضرب فأصابوه بكدمات بالوجه، واستولوا منه على حقيبته، وبداخلها هاتفه المحمول، حافظة نقوده، وبداخلها مبلغ مالي، بعض المتعلقات الشخصية كرهاً عنه وقاموا بدفعه خارج السيارة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، تبين أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد مصطفى الشعبيني وأحمد حيدر ومحمد يحيى وأحمد السرساوي، ضباط مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وبتطوير مناقشتهم أضافوا بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب، وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة، 2 سلاح أبيض، هاتف محمول، مبلغ مالي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، والعقيد صلاح البيلي، نائب مأمور قسم النزهة، والرائد محمد معاذ، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.