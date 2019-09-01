مصر | لتسهيل الإجراءات.. أقسام الجوازات تستقبل كبار السن وذوي الإعاقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتسهيل الإجراءات.. أقسام الجوازات تستقبل كبار السن وذوي الإعاقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

حيث قامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

