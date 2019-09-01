مصر | حملة أمنية مكبرة من الإدارة العامة لشرطة التعمير تستهدف الخارجين عن القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة أمنية مكبرة من الإدارة العامة لشرطة التعمير تستهدف الخارجين عن القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بإعداد حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط كافة صور الخروج على القانون بدوائر مدن (القاهرة الجديدة – العبور – بدر – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – 15 مايو - العاشر من رمضان – دمياط – الصالحية – برج العرب – العلمين الجديدة – الساحل الشمالى – السادات – المنيا الجديدة - بنى سويف الجديدة – الفيوم الجديدة – النوبارية الجديدة) بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن المعنية.. أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:-

أمين تنفيذ عدد (181) قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة ومنشآت مخالفة لشروط الترخيص.

أمين تنفيذ عدد (149) قرار غلق وقطع مرافق عن منشآت لمخالفة شروط التراخيص.

تأمين تنفيذ عدد (239) قرار إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للتراخيص.

فى مجال ضبط القضايا المتنوعة بالمدن العمرانية الجديدة:

تأمين عدد (189) حالة إزالة فورية.

ضبط عدد ( 153) حالة إشغال طريق تسيئ للمظهر الجمالى بالمدن الجديدة.

ضبط عدد (29) حالة مخالفات بيئة ونظافة.

ضبط عدد (37) حالة بائع جائل وشهادة صحية.

ضبط عدد (7) حالة إستئناف أعمال.

ضبط عدد (17) حالة إتلاف مسطح أخضر.

ضبط عدد (26) حالة فض أختام.

ضبط عدد (125) حالة مخالفة مبانى.

ضبط عدد (22) سيارة ودراجة بخارية مخالفة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

نرشح لكم..1 أكتوبر.. مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى"

جلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره إعادة محاكمة المتهم خالد عادل حسين بـ"خلية الزيتون الأولى".. لجلسة 1 أكتوبر المقبل لمرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كانت قد أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة هيثم أبوضيف وإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية متهمي خلية يعتنقون الفكر الداعشى بمنطقة الزيتون بالقاهرة لنيابة أمن الدولة.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين حاولوا تكوين خلية إرهابية بالقاهرة لاستقطاب الشباب وانهم تمكنوا من تجنيد ٥ من الشباب بعد أن أغووهم بالأموال وسفروهم إلى دولة سوريا للانضمام للتنظيم هناك، كما تم ضبط مبالغ مالية مابين عملات مصرية وأجنبية معهم والتى بلغت 300 ألف جنيها كانوا يستخدمونها لترغيب الشباب للانضمام للخلية فوجهت النيابة للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة إرهابية خارج البلاد أسست على خلاف القانون والتى تستهدف هدم الدولة وتخريبها، وأمرت النيابة بضبط وإحضار 7 آخرين تابعين للتنظيم وحبس المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى رصدوا قيام مجموعة من الاشخاص تضم مدرس ومحامى وآخرين يقوموا بإستقطاب الشباب داخل معهد تحت ستار تعليم حفظ القرآن ويقوموا بنشر الفكر الدعشى والتحريض ضد الدولة.

وجاء نص قرار احالة المتهمين الي محكمة الجنايات بإنه في القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون، المقيدة برقم 2 لسنه 2010 كلي غرب القاهرة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2006 حتى 2172009 بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة.

أولا:

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