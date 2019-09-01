أخبار مصر | الشباب والرياضة تكافح البطالة بملتقيات التوظيف وتوفر 1500 فرصة عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تكافح البطالة بملتقيات التوظيف وتوفر 1500 فرصة عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بمركز التعليم المدني بالجزيرة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية وذلك لتوفير 1500 فرصة عمل.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة للوزارة للمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص، وإقامة ملتقيات للتوظيف لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن إقامة مجموعة من الدورات التدريبية التأهيلية لمتطلبات سوق العمل.

تضمنت الفعاليات مشاركة العديد من شركات القطاع الخاص وشملت مجالات عدة منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة والمطاعم والهايبر ماركت، مجال الصيدلة والمستلزمات الطبية، المبيعات وخدمة العملاء علاوة على مجال الهندسة والمقاولات.

ونظمت الوزارة فى اطار فعاليات الملتقى مجموعة من ورش العمل المجانية، ضمن مشروع (طور وغير) في مجالات عدة منها أعداد السيرة الذاتية، التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، وذلك بهدف ثقل مهارات الشباب وتأهيلهم للتقدم للوظائف المتاحة.

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته الإسكندرية اليوم، مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي، بطول 3 كم، على طريق المكس، واستمع الى شرح من المهندسة نهى مبارك، مدير المشروع، التى أكدت أن المشروع يشهد تكثيف الأعمال به، والإسراع في معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات بمتابعة مباشرة من وزير النقل، للانتهاء من المشروع في يناير 2020.

وأشارت مديرة المشروع إلى أن تكلفة تنفيذ الوصلة الحرة تصل لنحو 503 ملايين جنيه، ويهدف المشروع إلى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلي الدولي، لتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

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وكان مدبولي خلال زيارته اليوم قد تفقد أيضا إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، وتقدر تكلفة المحطة الأولية 6.8 مليار جنيه حيث تابع مدبولي معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة.

واستمع مدبولي لشرح حول المحطة حيث يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وسيكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار".

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير طريقي الكافوري برج العرب وسيدي كرير المطار، أعلى محور التعمير، بطول 28.5 كم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ تطوير الطريق بطول 28.5؛ ليصبح بعرض 48.5 متر، ويتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه، من بينها حارتان للخدمة، مع فصل حارات السير عن الخدمة، وتصل تكلفة تنفيذه إلى نحو 605 ملايين جنيه.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول دراسة تطوير شبكة الطرق المحيطة ببحيرة مريوط، على غرار ما تم في بحيرة المنزلة، وتمت الإشارة إلى أنه يجري التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ طريقين شمال وجنوب البحيرة، وإطالة محور التعمير، وتوسعة منازل ومصاعد الكباري، لتيسير حركة النقل وتحقيق الربط بصورة أكبر.

وتابع رئيس الوزراء خلال التفقد، موقف تطوير طريق الساحل الشمالي، في ظل تزايد معدلات وقوع الحوادث عليه، حيث أكد مسئولى وزارة النقل أن هناك خطة لصيانة عاجلة للطريق، ومعالجة الشروخ عليه، وتوفير عناصر التطوير اللازمة لتحقيق السلامة لمرتاديه، في المنطقة الممتدة من مدينة العلمين الجديدة حتى مطروح، وتتم حاليا دراسة تطويره وتوسعته، على غرار ما حدث من بداية الطريق الساحلي حتى مدينة العلمين.