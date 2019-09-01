أخبار مصر | الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض تقسيط المصروفات الدراسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض تقسيط المصروفات الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عدد من البنوك الحكومية والخاصة قروض وبرامج لتمويل المصروفات الدراسية.

وننشر أبرز البنوك التي تقدم هذه القروض والمستندات المطلوبة للحصول عليها.

_بنك مصر

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة من الموظفين للحصول على القرض ما يلي

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض معتمد من الشركة الشركات.

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب القسط الشهري.

_البنك التجاري الدولي

- سعر عائد مميز 21%.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية.

- قيمة القرض تصل إلى 200 ألف جنيه.

- مرونة في السداد على فترات تصل على 5 سنوات.

- وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

البنك الأهلي الكويتي

- مبلغ القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- أسعار فائدة تنافسية.

- التأمين على الحياة.

- فترة سداد قروض مرنة تصل إلى 12 شهرًا.

_المصرف المتحد

بالنسبة للتمويل التعليمي للتعليم الجامعي والشهادات المتخصصة:

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة للموظفين و65 سنة لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- الحد الأدنى للتمويل 5000 جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 ألف جنيه.

- مدة التمويل 12 شهرا.

بالنسبة للتمويل التعليمي للتعليم ما بعد الجامعي والشهادات المتخصصة.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- الحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 جنيها.

- مدة التمويل 36 شهرا.

تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:-

- بطاقة رقم قومي سارية للولي الطبيعي أو الشرعي.

- كشف حساب بنكي شخصي 3 أشهر أو 3 إيصالات راتب.

- خطاب رسمي من الجهة التعليمية (اسم الطالب – تفاصيل المصروفات الدراسية – مدة البرنامج الدراسي).

Advertisements

_بنك الاتحاد الوطني

- قرض حتى 100 ألف جنية مصري.

- فترة سداد حتى عام كامل.

- بوليصة تأمين على الحياة مجانا.

تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:-

- بيانات الطالب: الاسم، البطاقة (في حالة وجودها).

- البطاقة الشخصية (صورة ضوئية).

- شهادة الميلاد (نسخة بالكمبيوتر).

- خطاب تسجيل رسمي من المدرسة باسم الطالب، السنه الدراسية والمصاريف السنوية.

- مستند رسمي بتسجيل الطالب العام السابق باسم الطالب.

- خطاب تحويل المرتب.

_بنك التعمير والإسكان

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة المصاريف الدراسية.

- تأمين على الحياة مجانا حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 12 شهرًاَ.

تتضمن المستندات المطلوبة من الموظفين ما يلي:

- صورة بطاقه الرقم القومي السارية.

- إيصال مرافق او خدمات حديث لم يمر علية 3 أشهر.

- بيان بمفردات المرتب معتمده من جهة العمل أو كشف حساب 6 أشهر متصلة.

تشمل المستندات المطلوبة من أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة ما يلي:

- صورة بطاقه الرقم القومي السارية

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- كشف حساب آخر 6 اشهر أو شهادة من محاسب قانوني.

ونرشح لكم:_ النائب محمد اسماعيل: مبادرة مصر في قلب افريقيا تهدف لزيادة التبادل التجاري مع افريقيا

أشاد النائب محمد اسماعيل أمين عام المؤتمر العربي الافريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا بدعم جميع أجهزة الدولة لمبادرة مصر في قلب افريقيا التي تهدف في المقام الأول الي استعادة الدور المصري في أفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، وسعى القيادة السياسية لمصر لاستعادة دورها التاريخي في القارة من خلال رؤية إستراتيجية شاملة من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وافريقيا والتي وقع عليها سيادة الرئيس السيسي في قمة النيجر الشهر الماضي.

رحب اسماعيل بحرص الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علي رعاية المؤتمر العربي الافريقي الأول لفتح آفاق التصدير الى افريقيا الذي سيعقد بالقاهرة في أكتوبر القادم ورحب ايضا بأنضمام الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

واثني أمين عام المؤتمر علي سرعة استجابة الشركات المصرية لدعم ورعاية المبادرة والمؤتمر الذي سيفتح الباب امام الشركات المصرية في كافة القطاعات الي الدخول الي اسواق القارة السمراء.

وكان صرح الدكتور يوسف العبد – رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الافريقى الأول لفتح آفاق التصدير إلى افريقيا – انه تم تدشين لجنة الاتصال داخل اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الافريقى الأول لتصدير الأدوية البيطرية تحت مبادرة مصر فى قلب افريقيا، وتم التواصل مع السفارات الافريقية على سبيل المثال جنوب افريقيا ونيجيريا وتشاد لحضور المؤتمر والاجتماعات التمهيدية للمؤتمر وكذلك الاتحاد العربى الافريقى للتنمية المستدامة، وبعض الشركات العربية والافريقية العاملة فى مجال الأدوية البيطرية والأعلاف والثروة الحيوانية، وكذلك انضام دول عربية منها دولة الامارات ممثلة فى الدكتورة رولا شعبان نقيب الاطباء البيطريين فى الإمارات.

وأشار إلى إنه تم تدشين لجنة من الامناء من خيرة علماء مصر للعمل على انجاح المؤتمر، مؤكدا ان المؤتمر يقع تحت رعاية مؤسسات كبيرة وتحت رعاية وزارة الزراعة، كما ان من اطلق مبادرة مصر فى قلب افريقيا هى الغرفة التجارة والنقابة العامة للاطباء البيطريين وقناة الحدث اليوم، وبدعم كبير من النائب محمد اسماعيل الذى وقف وراء المبادرة والمؤتمر من اول يوم.

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اللجنة الفنية للمؤتمر العربى الافريقى – انه يجب الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى وقعت فى النيجر مع 46 دولة افريقية، فالدواء البشرى والبيطرى المصرى له سمعة طيبة فى افريقيا، والدواء البيطرى اسهل فى الدخول لافريقيا لعدم وجود تسعير جبرى للدواء البيطرى، ويجب ان نستغل وجود المجلس التصديرى برئاسة دكتور ماجد جورج اذا شارك فى المؤتمر المقام فى اثيوبيا حول الثروة الحيوانية والزراعية من 29 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر لدعم شركات الادوية البيطرية واضافات الاعلاف لحضور هذا المؤتمر.

أفاد عوف ان يجب ان يخرج قرار وزارى لتسجيل الدواء البيطرى، وهناك مشروع قانون اعد بالتعاون بين النقابة العامة للاطباء البيطريين والغرفة التجارية منذ ثلاث وتم تسيمله لنائب وزير الصحة منذ ثلاث سنوات ومازال حبيس الادراج.

أكد على انه يجب الاهتمام اكثر بالدواء البيطرى كما تفعل الدول الكبرى لتأثير الدواء البيطرى على صحة البشر بالتبعية، ويجب ان يكون هناك تغطية إعلامية لمشاكل الدواء البيطرى لتوصيله للمسئولين.

قال الإعلامى صبحى الحفناوى – نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح افاق التصدير لافريقيا - انه تم تدشين لجنة اتصال للتواصل بين المبادرة والمؤتمر والجهات المعنية، ومنها جهاز التمثيل التجارى وهيئة تنمية الصادرات التابعتين لوزارة التجارة والصناعة.

كما ستقوم اللجنة بالتواصل مع الملحقين التجاريين داخل السفارات الافريقية، والبنوك المصرية العاملة فى افريقيا، واستغلال المؤتمر المقام فى اثيوبيا من 29 سبتمبر حتى 2 اكتوبر القادم وهو يشمل كل ما يخص الزراعة والانتاج الحيوانى بحضوره على هامش المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا تحت مبادرة مصر فى قلب افريقيا.