أخبار مصر | مدبولي: بدأنا في إزالة السفن الغارقة من عشرات السنين بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي: بدأنا في إزالة السفن الغارقة من عشرات السنين بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن زيارته لمينائي الاسكندرية والدخيلة ومحاور الطرق المحيطة بالمينائين تهدف إلى التعرف على كل مشروعات التنمية خاصة وأن ميناء الاسكندرية يشهد حركة حركة وتداول 60% من إجمالي تجارة مصر .

وأضاف "مدبولي" في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة الاسكندرية أن هناك توجيه من الرئيس السيسي لرفع كفاءة الميناء.

وقال رئيس الوزراء إنه سعيد بالحركة الكبيرة في مشروعات التنمية بميناء الاسكندرية، مشيرا إلى أنه تم البدء في إزالة السفن الغارقة من عشرات السنين وتم إزالة سفينة وسيتم إزالة السفينتين الأخريتين خلال شهر.

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وقال رئيس الوزراء إن ميناء الاسكندرية أصبح محاصر بالنمو العمراني، وهذا تسبب في مشكلة دائمة لخروج السيارات من الميناء، واليوم محاور الطرق التي بدأت بها الجولة سوف تحقق طفرة وستجعل حركة الشاحنات تفرغ على الطرق الخارجية لمدينة الاسكندرية دون أن تضطر إلى الدخول الى الطرق الداخلية.

إضافة إلى أن مشروع إنشاء رصيف 55 سوف يتيح لميناء الاسكندرية استقبال الحاويات والسفن العملاقة حيث أنه رغم كون الميناء على قدر كبير من المساحة إلا أن الأرصفة كانت لا تسمح باستقبال الشاحنات العملاقة كما هو في ميناء الدخيلة .

وقال رئيس الوزراء إن وزير النقل أكد أن الرصيف سوف يتم الانتهاء منه خلال عامينـ لافتا إلى أن هناك تخطيط إنشاء منطقة لوجيستية تعظم من موارد الميناء.