أخبار مصر | عاجل.. توجيه هام من السيسي للحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توجيه هام من السيسي للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير ميناء الإسكندرية ورفع كفاءته، موضحا أنه أكبر ميناء في مصر ويستوعب ٦٠٪ من حركة تداول التجارة المصرية، لذا فإن الحكومة مهتمة برفع كفاءته.

وأضاف "مدبولي" في تصريحات صحفية له، على هامش جولته بميناء الإسكندرية، منذ قليل، أن الميناء موجود منذ العصر الاغريقي أو الروماني ونمت المدينة من حوله.

ولفت إلى أن الميناء كان يواجه مشكلة خروج السيارات منه بعد تفريغ الشحنات فيها، والان تعمل الدولة على محاور طرق ستحدث طفرة كبيرة جدا، حيث أن السيارات لن تدخل مدينة الإسكندرية، ولكن ستخرج من الميناء لطرق خارجية بما يقلل الازدحام.