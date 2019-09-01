أخبار مصر | ننشر إجراءات الحصول على بطاقة ائتمان من البنوك وفوائدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر إجراءات الحصول على بطاقة ائتمان من البنوك وفوائدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين، يترواح بين 2 و2.5% كمتوسط فى البنوك العاملة فى مصر.
ويعد مفهوم "المجتمع اللانقدى"، أى تعامل أفراد المجتمع بالكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك، من المفاهيم ذات الاهتمام الكبير فى مصر حاليًا، حيث يعد التعامل النقدى "الكاش" ذا مخاطر كبيرة تتمثل فى مخاطر حمل النقود الكاش وتعرضها للفقدان أو السرقة إلى جانب الدراسات التى تؤكد أن النقود الورقية تنقل الأمراض.
وننشر الإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة الائتمان.
الشروط العامة:
- حد أدنى للعمر 21 عامًأ للبطاقات الأصلية، و18 عامًا للبطاقات الاضافية.
طريقة الاشتراك:
- يقوم العميل بكتابة البيانات الشخصية الخاصة به وتعبئة طلب إصدار بطاقة الائتمان وتكون البطاقة بضمان الراتب – الحد الائتمانى يترواح بين 3 و5 أضعاف صافى الراتب الشهرى – أو بضمان ودائع أو شهادات ادخار.
- يرفق صورة بطاقة الرقم القومى وإيصال مرافق – مياه أو كهرباء أو تليفون – ومفردات الراتب الشهرى من جهة العمل.
_ مزايا بطاقة الائتمان:
- حرية استخدام البطاقة فى المشتريات السلع والخدمات والسحب النقدى فى مصر وكافة أنحاء العالم.
- سعر عائد مدين شهرى 1.75% للبطاقات المضمنة و2.1% للبطاقات الغير المضمنة على المشتريات والسحب النقدى.
- الحصول على برامج ترويجية مميزة وحصرية.
- أقل حد أدنى للسداد 5% شهريًا من رصيد البطاقة الائتمانية.
- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.
- على مدار 24 ساعة الاستعلام عن كافة الخدمات المتعلقة بالبطاقة من خلال خدمة "الأهلى فون" 19623 محليًا 19623-00202 دوليًا.
- التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الآمن.
- الحصول على نقاط من خلال برنامج Al-Ahly Points نظير استخدام البطاقة فى المشتريات، واستبدالها بقسائم شراء يمكن استخدامها لدى مجموعة من التجار المتعاقدين مع البنك الأهلى المصرى.
- تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدى لفترات تصل إلى 36 شهرًا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.
- تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع البنك الهلى المصرى.
ونرشح لكم:_ حقيقة حرمان المطلقة من معاش والدها 'التأمينات' ترد
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.
وأكد المركز إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان المطلقة من معاش والدها وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق، مُشددة على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.
وأضافت الوزارة أنه في حال حدوث طلاق، تقوم السيدة المطلقة بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسيمة الطلاق الخاصة بها.
وناشدت جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).