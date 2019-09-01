أخبار مصر | ننشر إجراءات الحصول على بطاقة ائتمان من البنوك وفوائدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر إجراءات الحصول على بطاقة ائتمان من البنوك وفوائدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد بطاقة الائتمان التي تصدرها البنوك، أحد بدائل التعامل بالكاش، وهي تعني وضع حد مالي محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر.

وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين، يترواح بين 2 و2.5% كمتوسط فى البنوك العاملة فى مصر.

ويعد مفهوم "المجتمع اللانقدى"، أى تعامل أفراد المجتمع بالكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك، من المفاهيم ذات الاهتمام الكبير فى مصر حاليًا، حيث يعد التعامل النقدى "الكاش" ذا مخاطر كبيرة تتمثل فى مخاطر حمل النقود الكاش وتعرضها للفقدان أو السرقة إلى جانب الدراسات التى تؤكد أن النقود الورقية تنقل الأمراض.

وننشر الإجراءات الخاصة بإصدار بطاقة الائتمان.

الشروط العامة:

- الجنسية المصرية أو الإقامة بالنسبة للأجانب. - حد أدنى للعمر 21 عامًأ للبطاقات الأصلية، و18 عامًا للبطاقات الاضافية. طريقة الاشتراك: