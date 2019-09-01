أخبار مصر | رئيس الوزراء يجتمع برئيس ميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يجتمع برئيس ميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع رئيس ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال الميناء بمقر ميناء الإسكندرية وذلك على هامش زيارته للمحافظة اليوم.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الاسكندرية مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية على مساحة ٦٠ الف متر بتكلفة ٤٠٧ مليون.

واستمع مدبولي لشرح حول انشاء الجراج حيث يسع الجراج الى ٣٥٠٠ سيارة ويقام على ٦٠ الف متر مكون من ارضي و اول و ثاني ومسطح مغطي.

وجاء خلال الزيارة متابعة لأعمال الميناء، وإنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، وتقدر تكلفة المحطة الأولية ٦.٨ مليار جنيه، حيث تابع مدبولي معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة.

وكان مدبولي خلال زيارته اليوم قد تفقد أيضا إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، وتقدر تكلفة المحطة الأولية 6.8 مليار جنيه حيث تابع مدبولي معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة.

واستمع مدبولي لشرح حول المحطة حيث يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وسيكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار". كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير طريقي الكافوري / برج العرب وسيدي كرير / المطار، أعلى محور التعمير، بطول 28.5 كم. Advertisements واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ تطوير الطريق بطول 28.5؛ ليصبح بعرض 48.5 متر، ويتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه، من بينها حارتان للخدمة، مع فصل حارات السير عن الخدمة، وتصل تكلفة تنفيذه إلى نحو 605 ملايين جنيه. كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول دراسة تطوير شبكة الطرق المحيطة ببحيرة مريوط، على غرار ما تم في بحيرة المنزلة، وتمت الإشارة إلى أنه يجري التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ طريقين شمال وجنوب البحيرة، وإطالة محور التعمير، وتوسعة منازل ومصاعد الكباري، لتيسير حركة النقل وتحقيق الربط بصورة أكبر. وتابع رئيس الوزراء خلال التفقد، موقف تطوير طريق الساحل الشمالي، في ظل تزايد معدلات وقوع الحوادث عليه، حيث أكد مسئولى وزارة النقل أن هناك خطة لصيانة عاجلة للطريق، ومعالجة الشروخ عليه، وتوفير عناصر التطوير اللازمة لتحقيق السلامة لمرتاديه، في المنطقة الممتدة من مدينة العلمين الجديدة حتى مطروح، وتتم حاليا دراسة تطويره وتوسعته، على غرار ما حدث من بداية الطريق الساحلي حتى مدينة العلمين.