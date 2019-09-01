أخبار مصر | وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لشهادات البعوث الإسلامية، بنسبة نجاح 45.2% للشهادة الإعدادية، ونسبة 67.7% للشهادة الثانوية.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادات البعوث الإسلامية في الدورين للشهادة الإعدادية 58.6%، ونسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية في الدورين 82.1%، وتعلن النتيجة اليوم عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg

وسيعاد فتح التنسيق مرة أخرى بعد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية"، للمرحلة الثانية للناجحين من الدور الثاني، ولمن تخلفوا من المرحلة الأولى عن التقديم.

وأنهى الأسبوع الماضي، طلاب الثانوية الأزهرية "الدور الأول" تسجيل رغباتهم بتنسيق الكليات عبر بوابة الحكومة المصرية على التوالي، منذ فتح باب التنسيق الثلاثاء الماضي.

وأُغلق التنسيق للمرحلة الأولى، على 53330 طلاب الثانوية الأزهرية (الدور الأول)، ومن يحق لهم التسجيل 63 ألفا و940 طالبا وطالبة، وذلك بحسب تصريحات مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الدكتور محمد فرج، حسب بيان صحفي.

وكان قد أعلن أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر،منتصف يوليو، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وأسماء الأوائل.

Advertisements

وبلغت النتيجة، للقسم العلمي 67.98 % والأدبي 41.78 % والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98 %، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93 % أدبي، والعلمي 77.61%.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.