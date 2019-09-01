أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية بتكلفة ٤٠٧ ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية بتكلفة ٤٠٧ ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، مشروع انشاء حراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية على مساحة ٦٠ ألف متر بتكلفة ٤٠٧ ملايين جنيه.

واستمع "مدبولي" لشرح حول إنشاء الجراج، حيث يتسع إلى ٣٥٠٠ سيارة، ويقام على ٦٠ ألف متر مكون من أرضي وأول وثاني ومسطح مغطى.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، ميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال الميناء.

كما تفقد إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، وتقدر تكلفة المحطة الأولية ٦.٨ مليارات جنيه، حيث تابع مدبولي معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة.

واستمع مدبولي لشرح حول المحطة حيث يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وسيكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار".

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كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير طريقي الكافوري / برج العرب وسيدي كرير / المطار، أعلى محور التعمير، بطول 28.5 كم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ تطوير الطريق بطول 28.5؛ ليصبح بعرض 48.5 متر، ويتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه، من بينها حارتان للخدمة، مع فصل حارات السير عن الخدمة، وتصل تكلفة تنفيذه إلى نحو 605 ملايين جنيه.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول دراسة تطوير شبكة الطرق المحيطة ببحيرة مريوط، على غرار ما تم في بحيرة المنزلة، وتمت الإشارة إلى أنه يجري التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ طريقين شمال وجنوب البحيرة، وإطالة محور التعمير، وتوسعة منازل ومصاعد الكباري، لتيسير حركة النقل وتحقيق الربط بصورة أكبر.

وتابع رئيس الوزراء خلال التفقد، موقف تطوير طريق الساحل الشمالي، في ظل تزايد معدلات وقوع الحوادث عليه، حيث أكد مسئولى وزارة النقل أن هناك خطة لصيانة عاجلة للطريق، ومعالجة الشروخ عليه، وتوفير عناصر التطوير اللازمة لتحقيق السلامة لمرتاديه، في المنطقة الممتدة من مدينة العلمين الجديدة حتى مطروح، وتتم حاليا دراسة تطويره وتوسعته، على غرار ما حدث من بداية الطريق الساحلي حتى مدينة العلمين.

وجاءت زيارة مدبولي للإسكندرية لمتابعة مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي، بطول 3 كم، على طريق المكس، واستمع الى شرح من المهندسة نهى مبارك، مدير المشروع، التى أكدت أن المشروع يشهد تكثيف الأعمال به، والإسراع في معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات بمتابعة مباشرة من وزير النقل، للانتهاء من المشروع في يناير 2020.

وأشارت مديرة المشروع إلى أن تكلفة تنفيذ الوصلة الحرة تصل لنحو 503 ملايين جنيه، ويهدف المشروع إلى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلي الدولي، لتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.