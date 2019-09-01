شكرا لقرائتكم خبر عن «صيادلة القاهرة»: تأديب 40 عضوًا والتحقيق مع 295 آخرين يعملون بـ«السلاسل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن النقابة تجري تحقيقات مع 295 صيدلي ثبت للنقابة انضمامهم لشركات إدارة صيدليات «سلاسل صيدليات»، وإحالة 40 منهم إلى لجنة التأديب، مشيرا إلى أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى الشطب.

أضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن «النقابة تخطر العضو بضرورة الحضور للتحقيق، وإذا ثبت ارتكابه المخالفة تتم إحالته إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة، وهناك أعضاء لا يحضرون فيتم إخطارهم مرة أخرى فإذا لم يحضروا يتم إحالة الأوراق مباشرة إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة».

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أوضح أن «هناك عدد من الصيادلة أبدوا استعدادهم للانفصال عن هذه الكيانات غير الشرعية، وبدأوا في إجراءات فسخ التعاقد مع هذه السلاسل بمساعدة ودعم نقابة صيادلة القاهرة الفرعية. وحذرت النقابة أعضاء الجمعية العمومية من إعارة أسمائهم لـ(سلاسل الصيدليات)».

أكد أن السلاسل «كيانات غير القانونية، وصدر مؤخرًا عدة أحكام قضائية ضد بعض أباطرة هذه الكيانات بالشطب نهائيا من جدول نقابة الصيادلة، وجداول المشتغلين بوزارة الصحة، وغلق مؤسساتهم الصيدلية بالتبعية، والشطب سنة للصيادلة المعيرين أسمائهم والمنضمين بصيدلياتهم لهذه الكيانات وبالتبعية الغلق الإداري لصيدلياتهم لمدة عام».

من جهته، قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة «تحت الحراسة»، أن لجنة التأديب بالنقابة العامة لا تمارس مهام عملها بسبب فرض الحراسة على النقابة، حيث نص القانون على أن تكون اللجنة من أعضاء مجلس النقابة المنتخبين.

أضاف لـ«المصري اليوم»: «قبل فرض الحراسة كانت لجنة التأديب تحقق مع العديد من الصيادلة بمختلف الفرعيات والذين ثبت عملهم بما يسمي بسلاسل الصيدليات، لكن الأن بسبب توقف عمل لجنة التأديب لن نتمكن من التحقيق في المخالفات، أو توقيع عقوبات».