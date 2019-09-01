شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للطاقة الذرية تطلق ورشة للتعريف بأشعة «جاما».. تضم 7 دُول عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل بعنوان الأشعة المؤينة «جاما أو الحزم الإلكترونية» لتحسين وحفظ المواد والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر 2019.

وقال الدكتور خالد صقر، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، إن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون المثمر مع الهيئة العربية للطاقة الذرية في مجال تدريب الباحثين العرب في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

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وتهدف إلى تعريف الحاضرين بطرق حفظ المواد بالإشعاع سواء باستخدام أشعة جاما أو الحزم الإلكترونية والفرق بين الطريقتين بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لاستخدام هذه التقنية سواء على مستوى الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض أو على المستوى الاقتصادي.

وأكد «صقر» أن الورشة تعد بمثابة فرصة للعلماء للتباحث في الجديد بالعلم والتكنولوجيا في مجالات استخدامات الطاقة الذرية تحت مظلة الهيئة العربية للطاقة الذرية وسيعود بالنفع على الدول العربية.

ويحضر ورشة العمل 21 باحثاً وعالماً من 7 دول عربية هي مصر والسعودية وتونس والبحرين ولبنان والأردن والسودان.