شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يناقش تطبيق المعايير والضوابط على الشاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، بحضور جمال شوقي، رئيس اللجنة، وصالح الصالحي، مقرر اللجنة، فضلًا عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم.

قال جمال شوقي إنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام.

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أقر المجلس، يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج «التوك شو» على جميع وسائل الإعلام، ضمن سياساته لتنظيم الشاشات، ولإرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية في أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

قامت لجان المجلس المتخصصة، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، بوضع تلك الضوابط وآليات تطبيقها بصورة رسمية ومنع الفوضى بالبرامج، ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها؛ لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

ذكر المجلس في الخطابات أن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.