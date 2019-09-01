شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يتابع مشروع إسكان موظفى العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بالمرور بموقع تنفيذ مشروع الوحدات السكنية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيتم تخصيصه للموظفين، وذلك لمتابعة سير العمل، وتذليل كافه المعوقات والصعوبات بالمشروع، كذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرافق بالمنطقة.

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ورافق «مندور» خلال جولته عدد من مسئولي الشركات المنفذة للمشروع ونواب رئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

كما قال رئيس الجهاز إنه جارٍ رفع كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، ولتحفيز الشركات على الانتهاء من الأعمال المكلفة بها خلال المواعيد الزمنية المقررة لكل شركة، وبكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر مارس من العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري تنفيذ عدد 9024 وحدة سكنية بنسب متقدمة بمدينة بدر، بمساحات تصل إلى 118 مترًا مربعًا، سيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه يجري حالياً طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة.