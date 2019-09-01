شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتفقد مشروع إنشاء وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارته الإسكندرية، الأحد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي، بطول 3 كم، على طريق المكس، واستمع إلى شرح من المهندسة نهى مبارك، مدير المشروع، التي أكدت أن المشروع يشهد تكثيف الأعمال به، والإسراع في معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات بمتابعة مباشرة من وزير النقل، للانتهاء من المشروع في يناير 2020.

وأشارت مديرة المشروع إلى أن تكلفة تنفيذ الوصلة الحرة تصل لنحو 503 ملايين جنيه، ويهدف المشروع إلى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلي الدولي، لتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.