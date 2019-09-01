شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقي محافظ جنوب سيناء لبحث المشاركة في ملتقى الأديان العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح الأحد، للتنسيق حول مشاركة الوزارة في ملتقى الأديان العالمي «هيا نصلي معا»، المزمع عقده، أكتوبر المقبل، في مدينة سانت كاترين.

أعربت الوزيرة مكرم عن خالص شكرها للمحافظ لحرصه الشديد على تنظيم هذا الملتقى لما يحمله من أهمية كبيرة لمصر وللعالم، والذي نبعث من خلاله برسالة طمأنينة من مصر إلى العالم أجمع، حتى نعلي بها قيم السلام والإخاء بين شعوب العالم المختلفة، والتفاف جميع الأديان حول مبادئ الإنسانية والتسامح والعيش المشترك.

قالت الوزيرة: «إننا نسعى للمشاركة في هذا الحدث الهام عن طريق حضور 100 شاب مصري من الجيلين الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج، في نمط جديد من أنماط الربط والدمج التي نسعى لإيجادها في وزارة الهجرة بين أبنائنا بالخارج ووطنهم الأم».

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أضافت: «هذا يأتي أيضا انطلاقا من الرغبة في مساهمتهم في نشر صورة مصر الصحيحة بالخارج، إذ إنه من المؤكد أن وضع الأمن والسلام بمصر حاليا في أفضل حالاته على عكس ما يروج له البعض، وأننا بكل طوائفنا قادرون على التعايش وتحقيق السلم والسلام للعالم أجمع».

أوضحت أن «من بين أدوار الوزارة هي التوعية المستمرة بضرورة نشر وترويج الأفكار البناءة والداعية للسلم والتعايش المشترك بين أبنائنا بالخارج، وعلى رأسها نشر السلام في العالم أجمع رغم التنوع الديني والعقائدي بين الناس، ليمثل ذلك تحصينا لهم ضد الأفكار المتطرفة التي تروج لها الجماعات الإرهابية في المجتمعات الأوروبية».

من جهته، قال محافظ جنوب سيناء: «إننا نستعد لإطلاق النسخة الخامسة من ملتقى الأديان العالمي (هيا نصلي معا)، والتي نسعى من خلالها إلى مشاركة أوسع من مختلف رجال الدين وممثلين عن الطوائف المختلفة حول العالم أجمع، كي نتمكن من إيصال رسالتنا لكافة الشعوب أننا بلد محب للسلام، تلك الرسالة التي نبعثها من أقدس مكان في العالم حيث كلم الله تعالى النبي موسى عليه السلام، فمصر كانت ولاتزال بلد الأمن والأمان ومهد الأديان والداعية للسلم والإخاء والمحبة بين الجميع دون أي تفرقة من أي نوع».

أضاف: «مشاركة وزارة الهجرة، ممثلة في حضور 100 شاب مصري من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، تمثل منحى جديدًا في خارطة حضور الملتقى والذي يشمل المشاركة الشبابية بمختلف أنواعها، ما يؤكد وعينا بضرورة التأكيد على أننا كمصريين قادرون على التعايش والاندماج واستيعاب الجميع».