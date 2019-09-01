«الداخلية»: تأمين تنفيذ 208 قرارات إزالة في 7 محافظات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت وزارة الداخلية جهودها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف، وتمكنت من تأمين تنفيذ 208 قرار إزالة. Advertisements أمنت الوزارة تنفيذ 8 قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة كوم امبو في أسوان، و22 قرار بمديرية أمن أسيوط لحالة تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة البدارى، و16 قرار بمديرية أمن الأقصر لحالة تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة. وفى مديرية أمن البحيرة، تم تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة، و50 قرار بمديرية أمن القليوبية لحالة تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، و63 قرار بمديرية أمن المنوفية لحالة تعدى متنوعة، و49 قرار بمديرية أمن سوهاج لحالة تعدى متنوعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قرار.

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