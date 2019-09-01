شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء أبوغزالة: نعمل علي إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة هيفاء ابو غزالة ،الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن هناك جدول أعمال للجنة يبحث عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، يأتي في مقدمتها، إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية القادمة في شهر مارس 2020، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعرض نتائج هذه القمة الهامة على قمة العالم للتنمية المستدامة المقرر عقدها يومي 24 و25 سبتمبر 2019 بنيويورك.

وأوضحت أنه من المنتظر أن توافق اللجنة على النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية في ضوء استكماله لكافة الإجراءات المطلوبة، وبوصفه الآلية العربية المعنية بأوضاع السكان في الدول العربية، وأستعرضت الموضوعات الهامة المنتظر عرضها على اللجنة بما في ذلك البرلمان العربي للطفل الذي تم إفتتاحه في إمارة الشارقة، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية، فضلاً عن التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، والاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر اللجنة توصيات بمشاريع قرارات، ترفع إلى المجلس على مستوى كبار المسؤولين والمستوى الوزاري، لإصدار القرارات اللازمة وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي.