شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معربًا عن تقدير مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا لدولة الكويت الشقيقة، كما أعرب الرئيس عن التطلع لاستقبال الشيخ جابر المبارك في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بالبلدين، وكذا تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين.