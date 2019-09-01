شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة السمكية» تقرر استئناف نشاط الصيد بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت هيئة الثروة السمكية، فتح باب الصيد لمختلف الحرف، بداية من، الأحد، باستثناء حرفة الشانشولا، سيتم استئنافها ١٨ سبتمبر الجاري، وذلك بعد نحو ٣ أشهر من إيقاف نشاط الصيد بالبحر الأحمر. وشمل قرار فتح الصيد مناطق البحر الأحمر والغردقة والجزر التي حولها وخليجي السويس والعقبة.

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