شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 6 وزراء صحة عرب: اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، اجتماعا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وذلك في حضور وزراء الصحة لدول مصر والأردن والإمارات وفلسطين والعراق وسلطنة عمان. وقالت السفيرة هيفاء ابو غزالة ،الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (1) الصادر عن الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انعقدت يومي 19 و20 مايو 2019 بجنيف، مشيرة إلي أن الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة منها : انتخاب رئيس الهيئة العليا ونائبي الرئيس، مشروع النظام الاساسي واللائحة الداخلية للمجلس المحدثتين، بالإضافة عرض الامانة العامة نتائج تسليم وتسلم مهام الامين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالأردن، عرض الامين العام للوضع الحالي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

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