شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مسؤولين بـ«الوطنية لاستثمارات الأوقاف» للجنايات للاستيلاء على 6 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، إحالة مدير إدارة الحسابات العامة ومسؤول خزينة قطاع الاستثمار العقاري بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال الشركة التي تعد إحدى الشركات المساهمة، وتبين من التحقيقات تورطهما في سرقة 6 ملايين جنيه من أموال الشركة بأن صرفوها بتوقيعات مزورة وبحجة دفعها للضرائب.

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اعترف المتهمان في التحقيقات التي انتهت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بأن قدم طلبات لمجلس الإدارة لتحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها لأعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، وصرف تلك الأموال بتوقيعات نسبها زورًا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.

واشترك المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني «مسؤول الخزينة» في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي واستيلائهما عليها.