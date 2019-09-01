شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهم، بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي، بطول 5 كم، واستمع إلى شرح حول المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه ويتبقى فقط إتمام أعمال الكهرباء وساحة اللواري، ومن المقرر الانتهاء من المشروع والمنشآت الملحقة به في أكتوبر المقبل.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الوصلة المباشرة تعدُ أحد أهم المشروعات العاجلة التي تهدفُ لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية، واستيعاب زيادة الحركة بميناء الدخيلة، وتسهم الوصلة الجديدة في نقل الحركة من الميناء والمنطقة الصناعية الملاصقة له، والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميًا حاليًا، ومتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات، إلى الطريق الدولي الساحلي مباشرة، دون المرور بالمناطق والكتل السكنية.