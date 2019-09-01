شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة وسفير نيوزيلندا يتفقدان مشروعات الثروة الحيوانية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، وسفير دولة نيوزيلندا، جريج لويس، محافظة البحيرة، الأحد، لتفقد مشروعات الثورة الحيوانية بالمحافظة، واجتمعت باللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

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تأتى الزيارة في إطار التعاون الدولي بين مصر ونيوزلندا في مجالات صحة الحيوان والإستفادة من الخبرات النيوزلندية في مجال التلقيح الصناعي وتنمية ودعم الثروة الحيوانية وتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والحكومة النيوزلندية في مكافحة الأمراض والأوبئة وتبادل الخبرات.

أكدت «محرز» أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة في الإنتاج الحيواني والداجني ولديها خبرات واسعة، مشيرةً إلى إهتمام الدول وحرصها خلال المرحلة القادمة على التوسع في الإنتاج الحيواني والداجني لتلبية إحتياجات السوق المحلى والنهوض بالإنتاج الحيواني ومشتقاته من اللحوم والألبان، وكذا التوسع في إقامة المشروعات الجديدة تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى مع الإستفادة من القروض الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية «مشروعك».

أشارت إلى أن الوزارة قامت منذ 3 أشهر بوقف الإستيراد لضبط الأسعار بالأسواق وإفساح المجال وتكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، فيما استعرض المحافظ عددا من المشروعات مثل مشروع عاداة للثروة الحيوانية، ومزرعة برسيق للإنتاج السمكي بمركز ومدينة أبوحمص، كما استعرض خطة وبرنامج المحافظة لتحقيق التنمية المتكاملة في القرى والنجوع من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة.