شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر» تطلق مبادرة الرئيس لاكتشاف الأطفال ضعاف السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، الأحد، بمحافظة البحر الأحمر، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لضعاف السمع من الأطفال.

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وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مبادرة الرئيس تأتي في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والتي تمثلت في العديد من المبادرات المختلفة التي تغطي كل جوانب الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف أعمارهم، والتي كان منها مبادرة الكشف عن فيروس c والأمراض غير السارية.

وأوضح «مرعي» أنه تم توفير جميع احتياجات الأطفال الذين يثبت حاجتهم لإجراء جراحات أو تلقي علاج بالمجان، وإجراء متابعات دورية للحالات التي تم علاجها حتى سن العامين للتعرف على مدى استجابتهم للعلاج ولإجراء المتابعة والصيانة اللازمة للقوقعة في الحالات التي تمت زراعتها.

وتم تجهيز 8 وحدات صحية بكافة المدن بنطاق المحافظة هي «رعاية طفل رأس غارب، وحدة الميناء بالغردقة، ورعاية طفل سفاجا، وأم الحويطات بسفاجا، ومكتب صحة القصير، ومركز طب الأسرة بمرسى علم، والوحدة الصحية بالشلاتين، والوحدة الصحية بحلايب» وتم تزويد تلك الوحدات بجميع الإمكانيات اللازمة، بينها أجهزة قياس درجات سمع المواليد، لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه، كما تم تدريب الأطقم الطبية من أطباء وممرضين لتطوير مستوى العاملين على تقديم الخدمة.