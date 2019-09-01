شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، بمقر إقامته في الكويت، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق على الغانم.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى الكويت، أمس السبت، في زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات قمة مع سمو الشيخ صباح الأحمد امير دولة الكويت.