"حلم السفر".. سقوط نصاب استولى على أموال الشباب في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص لإنشائه شركة وهمية لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، بمنطقة الطالبية بالجيزة، يتخذها كمركزاً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر، للعمل بالخارج، وقيامه بالإعلان عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت "عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية، بمهن ومرتبات مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة، بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعُثر بداخلها على "4 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصة بضحاياه، كمية من تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية بأسماء عديد من ضحاياه "مزورة بالكامل"، كمية من عقود العمل الوهمية لبعض الشركات والمؤسسات بالخارج - أكلاشية يحمل اسم الشركة المشار إليها - مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للعمل بالخارج – أجندة مدون بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج و الوظائف المطلوبة - كمية من المطبوعات الدعائية تحمل ذات الاسم، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه.