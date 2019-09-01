ضبط شخص يدير كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص لإنشائه شركة وهمية والاستيلاء على مبالغ مالية من بعض الأشخاص بزعم منحهم شهادات دراسية، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بشتى الطرق.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بإنشاء كيان تعليمي وهمى " بدون ترخيص" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الطلبة من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا وقام بالإعلان عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم من الالتحاق للعـمل بالشركـات الكبـرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تردده على مقر الأكاديمية الوهمية في مدينة نصر، وعثر على 3 أكلاشيه تقرأ بصمتها لعدد من الكيانات والأكاديميات الوهمية - مجموعة من الشهادات المنسوبة لإحدى شركات البرمجيات "مزورة بالكامل" 4 شهادات منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات الدولية "مزورة بالكامل "، و مجموعة من كشوف بأسماء الطلبة المشتركين والمبالغ المالية المدفوعة، مجموعة من التحويلات الواردة للمتهم من بعض ضحاياه بالعديد من الدول العربية - مجموعة من الكارنيهات المنسوبة لمؤسسة المتهم خالية البيانات تفيد الحصول على بكالوريوس إدارة أعمال - جهاز حاسب آلي بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية وصور الشهادات المزورة ومقاطع فيديو يقوم المتهم من خلالها بالإعلان عن الأكاديمية الخاصة به، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بحيازته للمضبوطات المنوه عنها ونشاطه الإجرامي.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.