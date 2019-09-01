الجنايات تؤجل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون الأولى" لـ 1 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 1 أكتوبر، لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.