"الثمن حياة المرضى".. ضبط صاحب شركة بتهمة توريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة في ضبط صاحب شركة توريدات بالدقهلية لقيامه بالتواطؤ مع مسئولي بعض المستشفيات بالمنصورة وتوريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (صاحب شركة توريدات بالمنصورة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بالتلاعب في كميات أسطوانات الأكسجين الموردة لبعض المستشفيات الكائنة بمدينة المنصورة عن طريق توريد أسطوانات معبأة بغاز الأكسجين داخل أسطوانات مخصصة لتعبئة غاز الكلور أقل منها في السعة والحجم وذلك بالتواطؤ مع مسئولي استلام أسطوانات غاز الأكسجين بالمستشفيات، مما يعد استيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المرضى بتلك المستشفيات للخطر من جراء ذلك، وبلغت قيمة الكميات المستولى عليها بما يعادل ثمانمائة وثمانية ألف جنيه.

وبتشكيل لجنة من إدارة المستشفيات بمحافظة الدقهلية التابعة لوزارة الصحة توصلت جهودها عن وجود مخالفات صريحة، ووجود تواطؤ بين المتهم والأشخاص المنوط بهم استلام الأسطوانات بكل مستشفى " جار تحديدهم بمعرفة اللجنة " باستدعاء المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.