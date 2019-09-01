ضبط سيدة هاربة من حكم الإعدام في جريمة قتل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم ثان المنصورة، محكوم عليها بالإعدام في قضية "قتل". بمواجهتها أقرت بالحكم الصادر ضدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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