اليوم.."الأعلى للجامعات" يبدأ تلقي طعون اللجان العلمية الثالثة عشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات بدء قبول الطعون على الأسماء الواردة في تشكيل اللجان العلمية الدورة الثالثة عشرة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الأحد.

وأشار الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني، إلى إنه يجب على مقدم الطعن أن يسلمه شخصيا بمقر أمانة المجلس داخل حرم جامعة القاهرة ويكون مدعما بالمستندات الدالة على أسباب الطعن.

وكان أعلن الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، رفع التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة الثالثة عشر (2022/2019) على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات مساء الخميس الماضي، مؤكدًا أنه لا يعتد بأية قوائم أخرى سبق نشرها بشكل غير رسمي حتى إن كانت موقعة أو مختومة حيث إن جميع النسخ السابقة كانت نسخ تجريبية وغير نهائية.