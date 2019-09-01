وزير الزراعة يبحث التعاون الزراعي مع المملكة العربية السعودية والصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع كل من وزيري الزراعة بالمملكة العربية السعودية والصومال ومدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، قبل مغادرته المملكة العربية السعودية وعودته إلى القاهرة وبعد مشاركته في أعمال الدورة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وبحث وزير الزراعة مع نظيره السعودي أهمية تنمية العلاقات المصرية السعودية في كافة المجالات والتنسيق الجاري بين البلدين وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي السعودي في مصر والعمل على تقوية وتوطيد العلاقات بين البلدين إلى أعلى درجة ممكنة.

كما الوزير مع وزير الزراعة الصومالي وأكد له أهمية تنمية العلاقات بين الجانبين خاصة في ضوء امتلاك مصر لإمكانات كبيرة في المجال الزراعي سواء على المستوى البشري أو التقني، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين لتحقيق التكامل في العلاقات الزراعية والعمل على استفادة كل طرف بالإمكانات المتاحة لدى الطرف الآخر.

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من ناحيته، أشاد وزير الزراعة الصومالي بالحكومة المصرية في تقديم الدعم الكامل للطلاب الصوماليين الدارسين في الأزهر الشريف وفي المجال الزراعي، وأكد أن ذلك يعد من أولويات الحكومة المصرية في إطار دعمها لأشقائها الأفارقة.

واختتم وزير الزراعة لقاءاته مع يرلان بايداوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وقدم له التهنئة على انتخابه لهذا المنصب، مؤكدًا اهتمام مصر بالمشاركة بفاعلية وقوة في الهيكل التنظيمي للمنظمة خاصة أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على نظامها الأساسي.

حضر الاجتماعات الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والسفير محمد نجم المندوب المصري لدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وعمرو هزاع الوزير المفوض التجاري بجدة.

جدير بالذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت كان قد شارك في اجتماعات الدورة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.​