الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- أ ش أ: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد بمقر إقامته بالكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم". صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.​

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