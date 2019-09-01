السيسي يشيد خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء الكويتي بالعلاقات المتميزة بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- أ ش أ:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله اليوم الأحد بمقر إقامته بالكويت، بالشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بالعلاقات المتميزة بين مصر والكويت، معربا عن تقدير مصر رئيساً وحكومة وشعباً لدولة الكويت الشقيقة.

كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لاستقبال الشيخ جابر المبارك في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، وقالت " إن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بالبلدين، وكذا تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين".​