محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- أ ش أ: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه اليوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان الكويتي أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي لأمير الكويت: أمن الكويت والخليج من أمن مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.