وزير التموين يفتتح السجل التجاري النموذجي برمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي برمسيس ومركز العلامات التجارية بجهاز التجارة.
وقال وزير التموين، إن عدد المتعاملين بالمكتب من 300 لـ400 مواطن، بينما تصل مدة إنهاء الخدمة للعميل من 10 إلى 15 دقيقة بالنسبة للعميل المستكمل أوراقه .
وأكد أنه تم رفع مستوى التدريب لدى العاملين لتبسيط الإجراءات،لافتًا إلى أنه يوجد خطة لتطوير مكاتب السجل التجاري، سيتم الإعلان عنها.
وأشار الوزير إلى أن العمل يتم على فترتين حتى الساعة الخامسة مساء.
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