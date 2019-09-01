شهر مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي بمناسبة بدء العام الدراسي- مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: وافق رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على منح العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها، شهر مكافأة من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيها، بمناسبة بدء العام الدراسي. ونص قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على أن تخصم المكافأة من موازنة العام المالي 2019/2020، على بند الحوافز.

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