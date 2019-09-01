مصر | نيابة الدقي تستعجل تقرير الـD.N.A لإثبات نسب الطفلة لسيدة متسولة

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استعجلت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، تقرير ال DNA لطفلة سيدة تقوم بأعمال تسول بمنطقة الدقي، وكانت اتهمت جارتها بخطفها، وذلك طلبت النيابة اجراء الDNA لاثبات نسب الطفلة للسيدة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس سيدة متسولة في واقعة اتهامها لجارتها بخطف نجلتها البالغة من العمر سنة ونصف، 15 يوم

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، بحبس متسولة بعد اتهامها لجارتها بخطف نجلتها البالغة من العمر سنة ونصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بإجراء ال D.N.A، لإثبات الطفلة نجلتها أم قامت بخطفها، لاستخدامها في أعمال التسول بمنطقة الدقي.

بداية الواقعة، قامت إحدى السيدات بترك نجلتها الصغيرة عند جارتها لظروف السفر، وعندما جاءت السيدة "المتسولة" لمطالبة الطفلة، رفضت الجارة لأنها في حالة سكر، فقامت والدة الطفلة بالإبلاغ لخطفها.

وبالفحص والتحري، وجد أن السيدة متسولة وظهرت منذ 3 أعوام بطفلة صغيرة آخرى واختفت، وبعمل التحريات وجد أن السيدة تخطف أطفال وتعطيهم لمتسولين لإستخدامها في جريمة التسول.

وباعترافها أمام النيابة، قالت السيدة أنها تركت الطفلة منذ فترة لظروف سفر عند إحدى جارتها، وعند عودتها لمطالبة الطفلة رفضت، فتوجه رجال المباحث لمنزل الجارة لأخذ الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ1 أكتوبر

أجلت الدائرة 28 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إعادة إجراءات محاكمة ثلالث متهمين في "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 1 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع، والمتهمون هم علي السيد عمر ومسعود محمد محمد وأيمن علي حسين.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم؛ منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين».

وتلا شادى سيف ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم وأكد أن المتهمون من جماعة الإخوان وآخرين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء فى الاعتداء على المواطنين.

وقال: "إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة:"استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطو عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".

وأشار "سيف"، إلى أنه قد اقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد ذلك لأنهم فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه أحمد صلاح البيومى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية على قتل من يتصادف وجوده فى محيط الأحداث وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيات.

ونوه إلى أن المتهيمن قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه أحمد حسن عبد الحميد عدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية، وشرعوا فى قتل آخرون عمدا مع سبق الاصرار، وفى نهاية المرافعة أكد ممثل النيابة أن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة الواردة بأمر الإحالة.