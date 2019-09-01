مصر | بسبب كسر مراية سيارة.. السجن 7 سنوات بتهمة قتل سائق لزميله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كسر مراية سيارة.. السجن 7 سنوات بتهمة قتل سائق لزميله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 7 سنوات، بتهمة قتل سائق تاكسى بسبب أولوية المرور.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا بوفاة سائق تاكسى أعلى كوبري 15 مايو، حيث تبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المتهم سائق سيارة ميكروباص، والمجني عليه سائق تاكسى، بسبب أولوية المرور وكسر مراية سيارته، تطورت المشادة إلى تشابك بالأيدى، وصفع المتهم المجني عليه على وجهه فسقط على الأرض جثة هامدة.

وتم القبض على المتهم، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان"



تستأنف اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

كان قد أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 15 متهما بينهم 10 طلاب، فى الخلية المعروفة إعلاميا بخلية "الطلاب الإرهابية" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وشملت قائمة المتهمين فى القضية رقم 2279 جنايات أمن الدولة طوارىء، لسنة 2018 المقيدة برقم 103 حصر أمن الدولة طوارىء، لسنة 2018 ورقم 108 جنايات أمن الدولة العليا، لسنة 2018، كلا من، "وليد منير إسماعيل" 23 سنة طالب، و"محمد جمال الدين، 26 سنة طالب، و"أحمد رأفت جمال الدين" 30 سنة عامل بمقهى، و"عمر رأفت جمال الدين" 21 سنة طالب، و"محمد رأفت جمال" 22 سنة طالب، و"أحمد عبد الغنى محمد" 34 سنة، و"أحمد محمود عبد العزيز" 22 سنة حاصل على بكالوريوس علوم، و"عاصم أحمد زكى" 22 سنة طالب، و"على احمد محمد" 29 سنة طالب، و"عمر أحمد محمد" 27 سنة طالب، و"خالد محمد عبد السلام" 22 سنة طالب، و"عمرو محسن أحمد" 32 سنة مهندس، و"عمر ياسر فؤاد إبراهيم" 21 سنة طالب، و"عمر خالد محمود" 21 سنة طالب، و"على الدين محمد" 21 سنة طالب".

لأنهم فى غضون الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة قام كلا من:.

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أولآ: المتهم الأول:

أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحكام ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهم الثانى:

حرض المتهم الاول على ارتكاب الجريمة الإرهابية موضوع الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون من الثالث حتى الأخير:

انضموا لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وتلقوا تدريبات بدنية وعسكرية لديها مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهم الثالث أيضا:

درب أفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، بأن تولى إعداد المتهمين الأول والسادس والسابع بدنيا، لارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمون الأول والسادس والسابع أيضا:

تلقوا التدريبات البدنية موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعا، على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: المتهمون الخامس ومن الثامن حتى الحادى عشر أيضا:.

حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بغير إذن كتابى من السلطة المختصة بجماعة مسلحة، يقع مقرها خارج البلاد، بأن التحقوا بتنظيم داعش بدولتى العراق وسوريا الذى يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه فى ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعا: المتهم الرابع أيضا:

حاز سلاح تقليدى وذلك لاستعماله فى ارتكاب جرائم إرهابية، بأن حاز سلاح نارى غير مششخن " خرطوش" بغير ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق، على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامنا: المتهمون الرابع والخامس والحادى عشر:

استخدموا موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم فى الداخل والخارج، بـأن استخدموا موقع " فيسبوك" فى مراسلاتهم عم أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد، على النحو المبين بالتحقيقات.