مصر | ضبط طالب ادعى رفع درجات امتحانات الثانوية نظير مبالغ مالية عبر الإنترنت

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإدعاء عبر شبكة "الإنترنت" بقدرته على رفع درجات امتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية ببورسعيد

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى المجموعات عبر إحدى تطبيقات شبكة الإنترنت بإرسال رسائل تتضمن إدعاء قدرته على رفع درجات إمتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب – مقيم ببورسعيد ).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن بورسعيد تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها ورسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن الإتفاق على تحويل مبالغ مالية لهم مقابل رفع دراجتهم فى إمتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بإرتكابه الواقعة، وقيامه بإيهام الطلاب بقدرته على رفع دراجتهم فى الإمتحانات من داخل الكنترول بغرض النصب عليهم للإستفادة منهم ماديًا.